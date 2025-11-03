На Ямайці вже 28 людей загинули через ураган Мелісса

На Ямайці є знеструмлення, пошкодження доріг через потужний ураган Мелісса. 2 листопада було підтверджено щонайменше 28 смертей через негоду.

Про це повідомив в Х прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс.

Кількість жертв може збільшитися: Голнесс додав, що ще кілька повідомлень про можливі жертви нині перевіряються.

Процес відновлення після негоди та перевірки постраждалих координують Управління з питань готовності до надзвичайних ситуацій та управління надзвичайними ситуаціями (ODPEM), Поліція Ямайки (JCF), Збройні сили Ямайки (JDF) та Міністерство охорони здоров'я та благополуччя.

Прем'єр також зазначив, що постраждалим ямайцям роздають гуманітарні набори, а щойно стабілізується зв'язок і дорожнє сполучення, найбільш нужденним буде надано додаткову допомогу, зокрема у вигляді тимчасового житла. Зараз деякі дороги завалені деревами, рух ускладнений.

Як пише ВВС, найбільше руйнувань зазнали громади в західній частині острівної країни — Блек-Рівер та Монтего-Бей.

Червоний Хрест повідомляє, що 72% людей по всій Ямайці досі не мають електрики, а близько 6000 перебувають в аварійних притулках.

Затоплена громада Вілтон після проходження урагану Мелісса в Сент-Елізабет, Ямайка, 29 жовтня 2025 року. Getty Images/AFP/Ricardo Makyn

Раніше Метеорологічна служба Ямайки казала, що Мелісса стала найпотужнішим ураганом на острові з початку спостережень у 1851 році. Швидкість вітру в епіцентрі сягала 295 км/год — це шторм п'ятої категорії. Шторм пронісся територією Ямайки менш ніж за добу і досяг східної частини Куби.

Також через бурю троє людей загинули на Гаїті, ще один загиблий — у Домініканській Республіці.