Німеччина відмовилась від лімітів на оборону через загрозу з боку РФ

На тлі російської агресії проти України Німеччина знову активно нарощує військову міць і демонструє, що з нею варто рахуватися.

Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що завдяки радикальним реформам, які просуває канцлер Фрідріх Мерц, Берлін цього року скасував усі фіскальні обмеження на витрати на оборону, щоб побудувати найпотужнішу армію Європи.

Ця реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів та військових кораблів на сотні мільярдів фунтів, оскільки Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Путіна.

Загалом Німеччина витратила понад 50 мільярдів євро (44 мільярди фунтів стерлінгів) на озброєння минулого року, і вона розробила плани витратити ще 377 мільярдів євро на додаток до цієї суми.

Історичне розширення знову перетворить Німеччину на важливу опору НАТО, що матиме величезні наслідки для континентальної безпеки, зазначає The Telegraph.

Військові аналітики зазначають, що у разі нападу Росії на східний фланг НАТО, роль Німеччини буде центральною. Поряд із військами, постійно розміщеними в Литві, очікується, що основні сили Бундесверу рушать на підтримку союзників, таких як Польща, у стримуванні військ РФ та поверненні втрачених територій.

Однак, як пише видання, роками Німеччина не досягала цільових показників витрат НАТО та дозволяла своїм збройним силам ослабнути, оскільки лідери вважали, що часи збройних конфліктів у Європі вже позаду.

Західнонімецька армія була однією з найкраще оснащених у Європі. Але протягом десятиліття після падіння Берлінської стіни, возз'єднання зі Східною Німеччиною та скорочення Бундесверу військові витрати впали з 2,5% до 1,4%.