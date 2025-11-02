Перейти до основного змісту
Росія знову атакувала енергооб'єкти: Донеччина повністю знеструмлена, ще у трьох областях відключення
Юрій Свиридюк
Російські війська 2 листопада завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки повністю знеструмлена Донеччина, також часткові відключення зафіксовані у Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Сьогодні РФ знову завдала ударів по енергооб’єктах. Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково – споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що фахівці енергетичних компаній вже розпочали відновлювальні роботи. Ремонти проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Раніше цього дня про знеструмлення на Донеччині повідомляв керівник ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорську працюють "пункти незламності" за тими ж адресами, що й раніше. Ви можете дізнатись адресу зателефонувавши до Контакт-Центру за номером 099 099 15 05.

У "пунктах незламності" є:

  • світло;
  • Wi-Fi;
  • санвузли;
  • місця для відпочинку;
  • можливість підзарядити мобільні телефони.

У ніч на 2 листопада Росія атакувала Україну, використавши дві балістичні ракети та 79 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили 67 дронів. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 12 безпілотників.

