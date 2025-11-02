Російські війська 2 листопада завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки повністю знеструмлена Донеччина, також часткові відключення зафіксовані у Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
"Сьогодні РФ знову завдала ударів по енергооб’єктах. Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково – споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині", – йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що фахівці енергетичних компаній вже розпочали відновлювальні роботи. Ремонти проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Раніше цього дня про знеструмлення на Донеччині повідомляв керівник ОВА Вадим Філашкін.
У Краматорську працюють "пункти незламності" за тими ж адресами, що й раніше. Ви можете дізнатись адресу зателефонувавши до Контакт-Центру за номером 099 099 15 05.
У "пунктах незламності" є:
- світло;
- Wi-Fi;
- санвузли;
- місця для відпочинку;
- можливість підзарядити мобільні телефони.
У ніч на 2 листопада Росія атакувала Україну, використавши дві балістичні ракети та 79 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили 67 дронів. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 12 безпілотників.
Читати ще