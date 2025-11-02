Поліція заарештувала двох чоловіків за підозрою у скоєнні масової різанини в поїзді поблизу Кембриджа (Сполучене Королівство), внаслідок якої дев'ять людей отримали тяжкі травми. Вони у критичному стані перебувають в лікарні.

Про це повідомляють суспільний мовник BBC та Reurers.

У Британській транспортній поліції (BTP) заявили, що до розслідування долучилася контртерористична поліція. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин та мотивів інциденту.

"Ми проводимо термінове розслідування, щоб з’ясувати, що сталося... На цьому ранньому етапі недоречно робити припущення щодо причин інциденту", – заявив головний суперінтендант BTP Кріс Кейсі.

Поліція Кембриджширу уточнила, що виклик надійшов о 19:39 за Гринвічем (17:39 за Києвом). Напад стався у поїзді, що прямував з Донкастера на півночі Англії до лондонського вокзалу Кінгс-Крос.

Поїзд екстрено зупинили на станції Гантінгдон. На відео, поширених у соціальних мережах, видно, як озброєні офіцери заходять до вагонів.

"Озброєні офіцери прибули на місце події... [на станції] Гантінгдон вони заарештували двох чоловіків", – повідомила поліція.

Один з очевидців розповів Sky News, що один із підозрюваних розмахував великим ножем, і поліція застосувала проти нього електрошокер.

Служба швидкої допомоги Східної Англії повідомила про масштабну мобілізацію на залізничній станції Гантінгдон. На місце прибули численні машини швидкої допомоги, бригади інтенсивної терапії та три гелікоптери авіаційної швидкої допомоги.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав у соцмережі X, що інцидент викликає "глибоке занепокоєння".

"Мої думки з усіма постраждалими, і я дякую аварійно-рятувальним службам за їхню реакцію", – заявив він.