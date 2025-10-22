У Сербії біля парламенту сталася стрілянина, одна людина поранена

У Белграді біля будівлі Національних зборів (парламенту) Сербії сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина отримала поранення. Також на місці події згорів намет. Підозрюваного у стрілянині заарештували.

Про це повідомляє сербський суспільний мовник RTS та агентство Tanjug.

Інцидент стався 22 жовтня. Як повідомили в поліції Белграда, правоохоронці заарештували чоловіка за підозрою у заподіянні вогнепального поранення іншому чоловікові.

Скриншот із відео, як сербські поліцейські затримують чоловіка перед будівлею парламенту в Белграді, Сербія, 22 жовтня 2025 року. REUTERS/Handout/Marina Jankulovic

Після стрілянини в одному з наметів, встановлених на плато перед парламентом, спалахнула пожежа. На місці працювали пожежники, які загасили вогонь.

Міністр охорони здоров’я Златібор Лончар повідомив, що поранений чоловік перебуває в тяжкому стані й очікує на операцію. За його словами, куля пройшла через пах. Лончар також зазначив, що пацієнт стверджує, що ніколи не бачив нападника, і що його "намагалися підпалити".

Президент Сербії Александар Вучич назвав інцидент "серйозним терористичним актом". Через інцидент він був змушений залишити офіційний захід.

Прем'єр-міністр Джуро Мацут заявив, що "глибоко стурбований" інцидентом і назвав його "політично мотивованим". Він додав, що Сербія звернеться до компетентних органів із проханням розслідувати всі обставини.

"Поранення нашого громадянина є прямим нападом на свободу громадян, тобто на життя нашого народу, і, безумовно, є неприйнятним у житті нашої країни", – сказав Мацут.