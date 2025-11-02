США погрожують військовими діями в Нігерії: яка причина

Сполучені Штати Америки можуть із військом вторгнутися в Нігерію, якщо тамтешній уряд не захистить християн від нападів.

Про це у Truth Social написав президент США Дональд Трамп й опублікував відповідний пост в Х міністр оборони Піт Гегсет.

Уряд США також негайно припинить будь-яку допомогу та підтримку Нігерії.

Трамп закликав нігерійську владу "діяти швидко", а Міністерству оборони наказав підготуватися до можливих подальших дій.

"Якщо уряд Нігерії продовжить дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу та підтримку Нігерії і, цілком можливо, вторгнуться в цю зганьблену країну з «зброєю в руках», щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства", — мовиться в дописі Трампа.

Його слова підхопив і Гегсет. Він заявив, що вбивства "невинних християн" у Нігерії та загалом будь-де у світі мусять припинитися.

"Або уряд Нігерії захищає християн, або ми вбиваємо ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства", — додав американський урядовець.

Про що йдеться

За даними Reuters, Трамп вийшов у таку публічну комунікацію наступного дня після того, як його адміністрація знову внесла Нігерію до списку "країн, що викликають особливе занепокоєння". Ці держави, на думку США, порушують релігійну свободу. Серед них, до прикладу, Китай, М'янма, Північна Корея, Росія та Пакистан.

Трамп уже вносив Нігерію до цього списку за своєї першої каденції, потім президент Джо Байден прибрав її зі списку у 2021-му, і от вона знову повернулася в перелік. 31 жовтня Трамп заявив, що в Нігерії радикальні ісламісти вбивають "тисячі християн", але не навів доказів чи деталей.

На це відреагував президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу. Він відкинув звинувачення в релігійній нетерпимості, пославшись на конституційні гарантії релігійної свободи.

"Релігійна свобода і толерантність були і залишаються основним принципом нашої колективної ідентичності. Нігерія виступає проти релігійних переслідувань і не заохочує їх", — написав він в Х.

У Нігерії живуть близько 200 етнічних груп різного віросповідання, там бувають міжетнічні розколи або конфлікти зп ресурси, зазначає Reuters.

Наприклад, в країні діє ісламістське збройне угруповання "Боко Харам". Водночас експерти з прав людини заявляють, що більшість жертв "Боко Харам" — мусульмани.