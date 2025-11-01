На початку тижня прокуратура оголосила ексмеру Одеси Геннадію Труханову підозру в "службовій недбалості, яка спричинила смерті людей". Слідство вважає його відповідальним за наслідки аномальної зливи, яка сталася в місті 30 вересня. Того дня в Одесі випала двомісячна норма опадів: вулиці затопило, через що загинули девʼятеро людей. На думку прокуратури, це сталося, оскільки виконком під керівництвом Труханова не забезпечив нормальну роботу зливової каналізації. Крім ексмера прокуратура запідозрила в недбалості ще вісьмох чинних посадовців одеського виконкому.

Труханов отримав підозру через два тижні після втрати українського громадянства й посади мера, яку займав з 2014 року. Сам посадовець вину заперечив і назвав справу проти нього "спланованою політичною диверсією". Але 30 жовтня суд у Києві відправив його та ще чотирьох колишніх підлеглих під домашній арешт, а ще чотирьох — у СІЗО.

Суспільне розповідає, які саме порушення закидають Труханову та що на це відповідає вже колишній очільник Одеси.

"Край свавілля, якого не може бути"

Ввечері 28 жовтня група правоохоронців оточила Геннадія Труханова на парковці одеського оздоровчого комплексу Ark Spa Palace. Прокурор оголосив йому підозру в "службовій недбалості, що спричинила смерті людей". Кримінальна справа стосувалася трагічних подій, які сталися в Одесі місяць тому — 30 вересня. Тоді місто залило аномальною зливою: за даними гідрометцентру, за добу випало 94 міліметри опадів — двомісячна норма.

Вода затопила вулиці, рух транспорту паралізувало. За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, було пошкоджено 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Найкритичніша ситуація склалася в районі Дача Ковалевського — місцевості біля моря з нерівномірним рельєфом, густо забудованій приватними будинками. Потужний потік води тут затопив будинки, розташовані в низині, та зносив людей та машини. На вулиці Ейзенштейна загинула ціла сім’я — п’ятеро переселенців з Донбасу, які жили в напівпідвальному приміщенні. Потік швидко затопив цокольний поверх, де вони перебували, вибратися надвір люди не змогли. Серед них була 8-річна дівчинка. Загалом, за даними мерії, через зливу загинули дев’ять людей: їх знесло потоком, або вони потонули в затоплених будинках.

Затоплена через негоду вулиця в Одесі. 30 вересня 2025 року. ЖКС Одеси/Telegram

Президент Володимир Зеленський доручив Кулебі "провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки". Одеська прокуратура відкрила кримінальне провадження. Місцеві медіа припускали , що через цю ситуацію центральна влада може створити в місті військову адміністрацію на противагу виконкому. Так, зрештою, і сталося.

14 жовтня президент Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Труханова. За даними СБУ, таке рішення ухвалили, оскільки одеський мер має ще й російське громадянство. Журналісти й опоненти Труханова ще з 2014 року стверджували, що в нього є російський паспорт. Сам він це заперечує.

"На жаль, вийшло як вийшло. Тому я буду захищатись, буду подавати до суду. Якщо [український] суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", — заявив у відповідь Труханов.

За законом, у разі втрати громадянства повноваження міського голови припиняються.

14 жовтня Зеленський підписав указ про створення в Одесі військової адміністрації. Президент обґрунтував це тим, що "занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді". Невдовзі він призначив головою адміністрації Сергія Лисака — генерала СБУ та уродженця Одеси, який до цього керував Дніпропетровською обласною адміністрацією.

Через два тижні після втрати громадянства та посади Труханов отримав ще й підозру. Генпрокурор Руслан Кравченко, який підписав цей документ, заявив у відеозверненні: "30 вересня в Одесі загинули дев’ятеро людей. Це не стихія забрала життя цих людей. Це службова недбалість чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему в міста і ніяк їх не вирішував".

Крім Труханова, підозри в тому ж злочині отримали ще вісім його колишніх підлеглих, які досі залишаються на посадах: віцемери Ганна Познякова та Валерій Сілін, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, а також чотири менеджери комунального підприємства "Міські дороги", яке відповідає за зливову каналізацію. Стаття, що їм закидають, передбачає від 5 до 8 років колонії.

"Треба добити ще й кримінальною справою"

Наступного дня після оголошення підозр Офіс генпрокурора забрав справу в одеської прокуратури, не пояснивши причини. Відомство подало клопотання про домашній арешт Труханова на час слідства. 30 жовтня його розглянув Печерський суд Києва. Ексмер брав участь у засіданні через відеозв’язок з Одеси.

Прокурор Юрій Густяков оголосив зміст підозри й заявив, що підозрюваний з 2014 року "неналежним чином виконував свої обов’язки, що призвело до неналежного функціонування дощової зливової каналізації". На думку прокурора, Труханов знав про стан каналізації, але "не забезпечив підготовку та реалізацію цільових програм для ефективної роботи інженерних мереж". Також, за версією слідства, він "не забезпечив виконання рішень міськради щодо роботи зливової каналізації" та не контролював, як виконком чистить та ремонтує каналізацію.

Прокурор також заявив: гідрометцентр попередив мерію про небезпеку, яка насувається, але Труханов не підготував підлеглих до надзвичайної ситуації. Зокрема, як вважає слідство, міська влада не зупинила роботу шкіл та не попередила населення як слід. Густяков заявив, що все це підтверджує "експертиза безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення", проведена за дорученням слідчого.

Прокурор попросив відправити Труханова під домашній арешт на два місяці, бо той, за словами Густякова, може сховатися, вплинути на свідків, зашкодити слідству та навіть скоїти нові злочини. Його схильність до цього прокуратура обґрунтувала тим, що наразі Труханов обвинувачується ще в двох злочинах за махінації з землею та комунальною власністю.

На засіданні Труханов відкидав усі звинувачення. Він наполягав, що за понад 10 років під його керівництвом містом відремонтували й очистили багато колекторів та каналізаційних мереж у різних частинах міста. Він передав суду роздруківку з переліком виконаних робіт. Водночас він поскаржився, що для повної заміни застарілих мереж у міста не було грошей, а уряд ігнорував його числені прохання допомогти.

Адвокат колишнього очільника Одеси Геннадія Труханова під час засідання Печерського районного суду у Києві, 31 жовтня 2025 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Труханов наполягає, що в день потопу всі підконтрольні мерії служби виконували свої обов’язки. За його словами, сайт одеської міськради ще за день до того опублікував попердження про негоду й закликав містян не виходити з дому. Натомість гідрометцентр, за словами Труханова, несвоєчасно попереджав їх про загрози. Відомство оголосило про червоний (максимальний) рівень небезпеки о 19 годині, хоча вже о 16 загинула родина переселенців. Також Труханов поскаржився, що про небезпеку їх не попередили Держслужба з надзвичайних ситуацій та обласна адміністрація, яка має більше повноважень, ніж мерія.

"Така пішла хвиля. Комусь я був непотрібен як мер міста, потім як громадянин. Зараз треба добити ще й кримінальною справою. Я розумію, що це спланована політична диверсія… Просив би не задовольняти це клопотання, Ваша честь. Я не збираюсь тікати і як ніхто зацікавлений нічого не приховувати. Навпаки, хочу, щоб подивились уважно, що в нас є. У нас купа документів підтверджують, що ми відпрацювали всі свої обов’язки на сто відсотків", — запевнив Труханов.

Проте слідча суддя Світлана Шапутько задовольнила клопотання прокурора й відправила ексмера Одеси під домашній арешт.

"Відверто кажучи, не розумію, де помилився"

У той же день прокуратура попросила відправити під нічний домашній арешт заступницю міського голови з питань житлово-комунального господарства Ганну Позднякову. За розпорядженням мера, вона має стежити за роботою департаменту міського господарства, який у свою чергу контролює те, як комунальні служби будують, ремонтують та обслуговують зливну каналізацію. На думку слідства, вона це робила погано, що теж стало причиною загибелі людей 30 вересня.

Ганна Позднякова під час засідання Печерського районного суду у Києві, 31 жовтня 2025 року. Суспільне Новини/Олексій Арунян

Сама Позднякова стверджує, що насправді робила все від неї залежне: постійно інспектувала всі каналізаційні мережі, а за день до зливи наказала комунальникам вивезти на вулицю необхідну техніку. За її словами, коли почалась злива, виконком скасував другу зміну в школах й змінив маршрути руху транспорту.

Познякова переклала вину за трагедію на приватну компанію "Інфокс", яка обслуговує каналізаційні колектори саме в тих двох частинах міста, де загинули люди. За словами віцемерки, "Інфокс" не запустив там насосні станції, вони не відкачували воду з вулиць, через що й стався потоп.

Позднякова додала: в середині листопада вона збирається на конференцію в Польщі, щоб якраз представити проєкт інвестування в одеську систему водовідведення. Чиновниця просила не відправляти її під домашній арешт, щоб не зривати цих планів. Але суддя Шапутько задовольнила клопотання прокуратури.

Також Печерський суд відправив під нічний домашній арешт ще одного віцемера, Валерія Сіліна. Директора департамента міського господарства Леоніда Гребенюка прокуратура попросила заарештувати з можливістю вийти під заставу в три мільйони гривень. На засіданні він сказав, що два роки працює на цій посаді "без вихідних, 24/7 і, відверто кажучи, не розуміє, де помилився". Але суддя задовольнила й це клопотання прокурорів.

Директор департаменту міського господарства Одеського виконкому Леонід Гребенюк під час засідання в Печерському райсуді Києва 31 жовтня 2025 року. Суспільне Новини / Олексій Арунян

У СІЗО також опинився директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак, який працює на посаді лише з квітня та, на думку слідства, провалив оповіщення одеситів про негоду. На суді він наполягав, що мерія вчасно розмістила всі оголошення, чого не зробила обласна адміністрація, до якої в прокурорів чомусь претензій немає. За рішенням суду, Харіщак може вийти під заставу в 1,5 мільйони гривень. Але чиновник сказав, що в нього немає таких грошей, а продавати квартиру, де живе його родина, він не буде.

Також Печерський суд ухвалив рішення щодо чотирьох підозрюваних з компанії "Міські дороги". Директора Вадима Тодійчука та головного інженера Юрія Камишного заарештували з правом вийти під заставу в півтора мільйони гривень. Ще одного менеджера Ігоря Поштаренка та інженера Олександра Чистякова відправили під домашній арешт.

Усі підозрювані не згодні з рішеннями та планують оскаржити їх в апеляції.