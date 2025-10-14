Головою Одеської МВА стане очільник Дніпропетровської ОВА Лисак — джерело

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак стане головою Одеської міської військової адміністрації.

Про це Суспільному повідомили джерела в Офісі президента.

Раніше 14 жовтня Зеленський припинив українське громадянство меру Одеси Геннадію Труханову. Також громадянство припинили екснардепу Царьову та танцівнику Полуніну.

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства і назвав поширення таких тверджень провокацією. За його словами, комісія при президентові України може розглянути питання про позбавлення його українського громадянства.

13 жовтня в Одеській міськраді розповіли, що мер Геннадій Труханов перебуває в місті й продовжує виконувати свої обов’язки. Офіційних документів про можливе позбавлення його громадянства у мерії не отримували.

Згодом на сайті президента з'явилась петиція з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Менш ніж за добу її підтримали 25 тисяч людей.

У відповідь Міський голова зазначив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема й на поліграфі, аби довести, що російського громадянства він не має.