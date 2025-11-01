Ексопозиціонер Протасевич підтвердив, що працює на білоруську розвідку

Колишній активіст та співзасновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич підтвердив, що справді є співробітником розвідки Білорусі.

Про це він заявив у коментарях російському інформагентству ТАСС та білоруському виданню "Зеркало".

Протасевич підтвердив слова невизнаного низкою країн президента Білорусі Олександра Лукашенка. Але від додаткових коментарів він відмовився.

"Мій коментар буде коротким: так, я можу підтвердити цю інформацію, але наразі це все, що можу сказати", — заявив він.

Заява Олександра Лукашенка

Як повідомляло "Белта", 31 жовтня Лукашенко під час робочої поїздки до Вітебської області заявив, що Протасевич, якого білоруська влада визнала "терористом" під час масових протестів у країні у 2020 році, тепер працює на розвідку.

Він згадав про примусову посадку рейсу літака Ryanair Афіни — Вільнюс у Мінську на борту з Протасевичем у 2021 році, через що проти білоруської авіакомпанії "Белавиа" запровадили санкції, зазначивши, що той — "співробітник нашої розвідки".

"Нам треба було його затримувати? А ось питання: чому вони летіли до Вільнюса, там не сіли, а розвернулися й прилетіли до Мінська, сіли після дзвінка, що в них на борту якась вибухівка? Ну сідайте, ви до Вільнюса летіли, над Вільнюсом були — сідайте. Розвернулися, прилетіли до Мінська. Сіли в Мінську. Я кажу: "Ну що, проводьте операцію, він же під прикриттям працював цих втікачів. Проводьте операцію як слід", — сказав Лукашенко.

Лідер Білорусі заявив, що затримувати його не варто було. За словами Лукашенка, Протасевич, коли приїхав до Греції, нібито доповів розвідникам "усе, що нас цікавило, отримав завдання й летів назад".

"Нас звинуватили в тому, що ми затримали опозиціонера. А він не наш опозиціонер. Ми не затримували опозиціонера. Ось ввели санкції", — сказав він.

Арешт і звільнення Романа Протасевича у Білорусі

23 травня 2021 року засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега летіли з Афін до Вільнюса. Коли судно транзитом пролітало через повітряний простір Білорусі, білоруські диспетчерські служби повідомили, що їм надійшла загроза підірвати лайнер, і змусили його приземлитися у Мінську.

Майже за добу після затримання МВС Білорусі заявило, що Протасевич перебуває у СІЗО-1 у Мінську. Там запевнили, що він "не має скарг на здоров'я". Заява стала відповіддю на повідомлення його матері про те, що Протасевич має проблеми із серцем.

Згодом його перевели під домашній арешт після кількох телевізійних інтерв'ю, у яких він каявся у своїй опозиційній діяльності. Білоруська опозиція та родичі Протасевича заявили, що ці заяви він зробив не добровільно.

Подругу Протачевича, росіянку Софію Сапегу, суд у Гродно у травні 2022 року засудив до шести років позбавлення волі.

3 травня 2023-го Мінський обласний суд засудив Протасевича до 8 років позбавлення волі. Його визнали винним в організації масових заворушень, публічних закликах до терористичних актів, керівництві екстремістським угрупованням, наклепі та образі президента, а також інших злочинах. Вже 22 травня того ж року Лукашенко помилував Протасевича.