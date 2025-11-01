В опозиційній партії Танзанії "Чадема" (Chadema) заявили, що за три дні протестів у країні, які спалахнули на тлі президентських виборів, загинули сотні людей.

Про це повідомляє британський мовник BBC та агентство Reuters.

За словами представника цієї політсили Джон Кітока, яка була відсторонена від виборів, а її лідера Тунду Ліссу заарештовано за державну зраду, із середи, 29 жовтня, зафіксовано близько 700 смертей.

Коментуючи масові протести у країні, міністр закордонних справ Танзанії Махмуд Табіт Комбо заявив, що дані опозиції про кількість загиблих з боку опозиції "значно перебільшені". Він заперечив, що правоохоронці застосовували надмірну силу щодо демонстрантів.

Водночас уряд країни не оприлюднив жодних офіційних даних щодо жертв і не відповів на запити про коментарі.

Як повідомило BBC джерело з дипломатичних кіл Танзанії, є докази загибелі щонайменше 500 людей.

В управлінні ООН з прав людини заявили журналістам, що є перевірені дані про щонайменше 10 загиблих у трьох містах — Дар-ес-Саламі, Шиньянгу та Морогоро.

Вибори і початок протестів у Танзанії

29 жовтня в Танзанії відбулись загальні вибори для обрання президента, членів парламенту та окружних радників.

Як повідомляли Finacial Times і Africa News, протести того ж дня. Люди звинувачують владу у підриві демократії шляхом переслідування лідерів опозиції — лідер Chadema Тунду Ліссу перебуває у в'язниці, а Лухагу Мпіну з партії ACT-Wazalendo відсторонили від участі у виборах через "юридичні формальності".

Інші опозиційні діячі або були вбиті, або зникли безвісти. Все це збільшило шанси на перемогу чинної президентки Самії Сулуху Хассан. Лише представникам відносно невідомих політичних партій дозволили балотуватися.

Обурення серед людей зросло після того, як виборча комісія почала оголошувати результати голосування: за результатами Хассан суттєво лідирувала в перегонах. Станом на ранок 30 жовтня, згідно з результатами підрахунку 8 з 272 виборчих округів, вона мала 96,99% голосів.

У Європарламенті назвали вибори в Танзанії "шахрайством", яке "розгорталося місяцями". Прихильники опозиції також вважають результати виборів фіктивними.

На тлі протестів медіа повідомляли про застосування правоохоронцями сльозогінного газу та вогнепальної зброї під час розгонів людей. У країні запровадили комендантську годину, а також відключили інтернет.

31 жовтня Міністерство закордонних справ України закликало українців у Танзанії уникати масових скупчень людей, по можливості не пересуватися вулицями та дотримуватись вимог тамтешньої поліції.

1 листопада France24 із посиланням на дані виборчої комісії Танзанії повідомило, що Хассан здобула перемогу із результатом у 97,66% голосів, домінуючи в кожному окрузі країни. Це оголошення було зроблено по державному телебаченню.

Вона обійняла посаду у 2021 році як перша жінка-президент Танзанії після смерті попереднього очільника держави Джона Магуфулі. Спочатку її хвалили за послаблення політичних репресій, але потім уряд Хассан звинуватили в переслідуванні критиків шляхом арештів та хвилі викрадень.