США обмежує кількість біженців до 7 тисяч та лише з Південної Африки

Адміністрація президента США Трампа знижує ліміт біженців до Америки зі 125 тисяч до 7500 у новому фінансовому році. Також США надаватимуть пріоритет у видачі права на біженство білошкірим громадянам Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Про це йдеться у документі, опублікованому у Федеральному Реєстрі США 30 жовтня.

Ліміт у 125 тисяч біженців встановив експрезидент США Джо Байден. Адміністрація президента Трампа пояснює зниження ліміту до 7500 та надання пріоритету біженцям з ПАР тим, що це "відповідає національним інтересам" США.

22 травня президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Під час зустрічі Трамп звинуватив Рамафосу у нібито "геноциді білих" та несправедливому відбиранні землі у білошкірих фермерів у ПАР.

ПАР, яка пережила століття колоніального расизму та апартеїду, з 1994 року стала багатопартійною демократією. Країна відкидає звинувачення Трампа.

Новий закон про земельну реформу, спрямований на виправлення несправедливості апартеїду, дозволяє вилучення невикористовуваної землі без компенсації в інтересах суспільства. Жодного такого вилучення наразі не було, і всі рішення можуть бути оскаржені в суді.

Рамафоса, зберігаючи стриманість поруч із Трампом, заперечив його заяви.

"Якби в ПАР справді відбувався геноцид фермерів, ці троє панів не були б тут", — сказав він, вказуючи на білих гольфістів Елса та Гусена та мільярдера Йоганна Руперта, які прибули у складі делегації Рамафоси.

Видання Reuters заявило, що Трамп продемонстрував президенту ПАР Рамафосі кадри, які нібито підтверджують "масові вбивства білих фермерів", зняті у в Демократичній Республіці Конго журналістами агентства. Трамп видав їх за кадри зроблені у ПАР.