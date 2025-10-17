В Кенії розігнали людей, які прощалися з лідером опозиції. Є загиблі

У столиці Кенії Найробі 16 жовтня загинули 4 людини внаслідок того, що сили безпеки відкрили вогонь у натовпі, який пришов попрощатися з експрем'єром країни, лідером опозиції Раїлою Одінґою.

Про це повідомляють Reuters та BBC.

Хто такий Раїла Одінґа

Одінґа у 2008 році став прем'єр-міністром Кенії. Його згадують як людину, яка боролася за багатопартійну демократію. Останні роки він був відомий переважно як опозиційний діяч, хоча минулого року уклав політичний пакт з президентом Вільямом Руто.

За свою політичну кар'єру, як зазначає агентство Reuters, Одінґа був політичним і в'язнем, і п'ять разів без успіху балотувався на посаду президента. Востаннє він пішов у президенти 3 роки тому й після тієї кампанії не раз заявляв, що вибори були зманіпульовані.

Він лікувався в Індії і помер там в середу, 15 жовтня, у віці 80 років. Він заповідав, аби його поховали якнайшвидше, протягом трьох діб.

Що сталося під час прощання з ним

Тідо Одінґи вранці 17 жовтня прибуло до головного аеропорту країни. Уже там зібралися натовпи. Через велику кількість охочих віддати шану політику церемонію прощання з ним перенесли з будівлі парламенту до Міжнародного спортивного центру Мої в Найробі.

За кілька хвилин великий натовп прорвався крізь ворота стадіону, поліція через це застосувала сльозогінний газ. У відповідь натовпи людей кинулися до виходів. Репортер BBC на місці події також бачив, як чоловіки в цивільному одязі били протестувальників кийками.

Правозахисна організація Vocal Africa повідомила BBC, що три тіла загиблих доставлені до головного моргу міста. Місцеві медіа повідомляють, що є і четвертий загиблий — вбитий, коли поліцейські намагалися розігнати натовп.

Члени Збройних сил Кенії лежать на землі після розгону скорботних та після прибуття тіла колишнього прем'єр-міністра Раїли Одінги, Найробі, Кенія, 16 жовтня 2025 року. REUTERS/Thomas Mukoya

Коли хаос вщух, високопоставлені особи та урядовці, серед яких президент Руто, змогли підійти до труни Раїли Одінґи і почалося кількагодинне публічне прощання з опозиціонером.

Віцепрезидент Кітуре Кіндікі, який очолює комітет з організації похорону Одінґи, на пресконференції ввечері не згадав про сутички та загиблих.