Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт енергетичної інфраструктури України

Канада достроково виділить 10 мільйонів доларів на ремонт критичної енергетичної інфраструктури в Україні в межах свого загального внеску в у 70 мільйонів.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Аніта Ананд, передає пресслужба канадського уряду.

Вказується, що виплата стане останнім внеском Оттави до Фонду енергетичної підтримки держави із 70 мільйонів доларів. "Внесок в розмірі 10 мільйонів доларів була виплачено достроково, щоб допомогти Україні відремонтувати критичну енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами", – йдеться у повідомленні.

Ананд додала, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства виділив близько 50 мільйонів доларів із загального внеску Канади для Харківщини – на закупівлю та доставку компресорів природного газу перед зимою.

"Оскільки зима наближається і Росія знову націлена на критичну цивільну інфраструктуру – потреба в енергетичній підтримці є нагальною. У відповідь Канада прискорює зусилля, щоб допомогти відновити критичні енергетичні системи України та підтримати українців у важкі місяці попереду", – підкреслила очільниця МЗС Канади.

Раніше у МАГАТЕ заявляли, що масована російська атака по українській енергетиці 30 жовтня призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні.