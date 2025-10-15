Велика Британія та Канада планують долучитися до ініціативи Європейського Союзу (ЄС) щодо використання частини заморожених активів РФ на близько 300 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західних чиновників.

За їхніми словами, союзники наближаються до угоди про надання Україні позик через механізм, який дозволить уникнути повного вилучення активів. Гроші мають бути спрямовані на закупівлю озброєнь, зокрема у США, а також на підтримку української економіки.

За даними МЗС Великої Британії, станом на березень 2025 року в країні заморожені російські активи на понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33,3 мільярда доларів). В ЄС їхня сума становить близько 200 мільярдів євро (232 мільярди доларів). Нині Україна отримує фінансування лише з прибутків та відсотків цих активів, більшість з яких зберігаються в бельгійській кліринговій палаті Euroclear.

Бельгія наполягає на укладенні угоди про андеррайтинг, на випадок можливих майбутніх претензій з боку Росії, що залишається головним питанням у переговорах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після розмови з лідерами Франції та Німеччини заявив, що Лондон готовий координувати дії з ЄС та країнами G7. У спільній заяві вони підкреслили, що прагнуть спрямувати заморожені російські активи на підтримку ЗСУ та посилення тиску на Росію, зокрема й через обмеження для так званого тіньового флоту.

Обговорення плану відбудеться цього тижня на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, де міністри фінансів країн G7 розглянуть також нові санкції проти російського енергетичного сектору.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.