Білий дім запровадив нові обмеження для журналістів

Білий дім оголосив про нове правило, яке обмежує доступ акредитованих журналістів до офісів прессекретаря Каролін Левітт та інших високопосадовців у Західному крилі, неподалік від Овального кабінету.

Про це пише Reuters.

Згідно з меморандумом Ради нацбезпеки США, журналісти більше не зможуть відвідувати кімнату 140 (Upper Press) без попереднього запису на зустріч. В документі пояснюється, що це рішення ухвалено для захисту потенційно конфіденційних матеріалів, і воно набуває чинності негайно.

У Раді нацбезпеки зазначили, що через структурні зміни співробітники комунікацій Білого дому "регулярно працюють із чутливою інформацією", тому необхідно обмежити вільний доступ представників медіа.

Раніше журналісти могли вільно заходити до кімнати 140, яка розташована за кілька метрів від Овального кабінету, щоб поспілкуватися з прессекретарем Левітт, її заступником Стівеном Чунгом або іншими посадовцями.

Цей крок Білого дому став продовженням обмежень, запроваджених цього місяця у Пентагоні, де десятки журналістів були змушені залишити свої робочі місця та повернути перепустки після відмови підписати нові правила доступу.

Нові пентагонівські вимоги передбачають, що журналісти повинні погодитися з умовами, за якими їх можуть визнати "загрозою безпеці" та позбавити акредитації, якщо вони спробують отримати від співробітників відомства конфіденційну або навіть певну відкриту інформацію.

Раніше адміністрація Дональда Трампа виключила Reuters, Associated Press і Bloomberg із постійного пулу журналістів, які висвітлюють діяльність президента, дозволяючи їм працювати лише епізодично.