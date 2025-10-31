Угорська медіагрупа Indamedia, співвласником якої є проурядовий бізнесмен Міклош Васілі, придбала портфель активів компанії Ringier Hungary, включно з найпопулярнішим таблоїдом країни "Blikk". Угода відбувається за кілька місяців до загальних виборів, де партія Віктора Орбана стикається з серйозною конкуренцією.

Про це повідомляє Digi 24.

Угоду, про яку компанії оголосили 31 жовтня укладено на тлі зростання рейтингів нового опозиційного правоцентристського руху "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. За даними опитувань, він кидає серйозний виклик партії прем'єра Віктора Орбана на майбутніх виборах у квітні.

Лідер "Тиса" Петер Мадяр вже розкритикував угоду, назвавши її спробою Орбана "посилити контроль над угорськими медіа".

Indamedia на 50% належить Міклошу Васілі, який також є президентом і гендиректором проурядового приватного телеканалу TV2 та нещодавно приєднався до однієї з цифрових платформ, створених Орбаном. Indamedia вже володіє 18 виданнями, включно з великим новинним сайтом Index.hu.

"Цією купівлею група отримує ефективну медіакомпанію... з сильними ринковими позиціями та успішними брендами", — заявив співвласник і гендиректор Indamedia Габор Зіглер.

Digi 24 зазначає, що жорсткий контроль над пресою допомагав Орбану перемагати на виборах протягом його понад 15-річного правління. ЄС та правозахисні групи давно звинувачують уряд Орбана в обмеженні свободи преси, що він заперечує.

Парламентські вибори в Угорщині 2026

Наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2026 року. В Орбана і його політсили "Фідес" найбільший опонент — Петер Мадяр та його партія "Тиса". Як писало ВВС в липні 2025 року, більшість національних опитувань дають "Тисі" 9%-18% переваги над "Фідес". Лише лояльний до уряду аналітичний центр Viewpoint Institute показує лідерство за Орбаном.

У вересні Комітет з юридичних питань Європейського парламенту відмовив проханню уряду Угорщини на чолі з Орбаном зняти недоторканність з Петера Мадяра.

14 серпня Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори та використанні своїх розвідувальних служб для підриву його кампанії проти прем'єра Віктора Орбана.

Якщо Орбан скептичний щодо підтримки України у війні проти Росії, щодо вступу України в ЄС та НАТО, то "Тиса" Петера Мадяра не виступає проти членства України у Євросоюзі, хоча є проти прискорення процесу вступу. Торік Мадяр відвідав Київ і Закарпаття.