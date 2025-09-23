Комітет з юридичних питань Європейського парламенту відмовив проханню уряду Угорщини на чолі з премʼєр-міністром Віктором Орбаном зняти недоторканність з лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра. Уряд Угорщини аргументував своє прохання тим, що Мадяр нібито вкрав телефон.

Про це повідомляє Assosiated Press.

За даними видання, уряд Угорщини запросив зняття недоторканості з лідера партії "Тиса" Петера Мадяра через те, що він нібито вкрав телефон у нічному клубі у Будапешті та через наклеп на члена партії "Фідес", до якої належить Віктор Орбан.

Також уряд Віктора Орбана просив зняти недоторканість ще з двох угорських депутатів Європарламенту від опозиційних до "Фідес" партії. Комітет відмовив уряду Угорщини.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав рішення комітету "ганебним".

"Сьогодні в Брюсселі стало відомо, що лідер опозиції Угорщини є "людиною Брюсселя". А він хоче бути намісником у себе на батьківщині. Він підходить для цього. Але ми цього не допустимо!", — прокоментував Віктор Орбан.

Петер Мадяр є депутатом Європейського парламенту з червня 2024 року.

Що відомо про Петера Мадяра та його партію "Тиса"

Петер Мадяр — досвідчений політик, він був вихідцем із середовища "Фідес", працював у владних інституціях, зокрема займався відносинами Угорщини та ЄС. Мадяр хоча й протиставляє себе Орбану, однак питання України коментує вкрай обережно. А на голосуванні у Європарламенті представники "Тиси" здебільшого утримуються щодо голосувань по Україні чи, наприклад, антиросійських санкціях.

Партія "Тиса", названа на честь другої за величиною річки Угорщини. Вона заснована у лютому 2024 року колишнім урядовцем Петером Мадяром та протягом кількох місяців лідирувала в більшості опитувань громадської думки.

Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися на початку 2026 року, однак дата поки не визначена.

14 серпня лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори та використанні своїх розвідувальних служб для підриву його кампанії проти прем'єра Віктора Орбана.

Його партія "Тиса" (TISZA) випереджає партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) у більшості опитувань напередодні парламентських виборів, які відбудуться навесні наступного року.

Партія "Тиса" Петера Мадяра хоч і не виступає проти членства України у Євросоюзі, але виступає проти прискорення процесу вступу України до ЄС.