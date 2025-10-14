Перейти до основного змісту
Трамп висловив підтримку Орбану перед парламентськими виборами
УгорщинаВИБОРИДональд ТрампПОЛІТИКАСШАСВІТПОЛІТИКА

Трамп висловив підтримку Орбану перед парламентськими виборами

Юлія Кузьменко
Президент США Дональд Трамп, Єгипет
Президент США Дональд Трамп виступає на міжнародному мирному саміті в Шарм-ель-Шейху, Єгипет, 13 жовтня 2025 року. Getty Images/Chip Somodevilla

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "фантастичним" і вірить в успіх його партії "Фідес" на майбутніх виборах до угорського парламенту у 2026 році.

Про це Трамп сказав під час мирного саміту на Близькому Сході в Єгипті 13 жовтня.

"Віктор. Ми любимо Віктора. Віктор, я його так називаю (victor означає "переможець" з латини — ред.). Ти фантастичний. Гаразд, я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення", — сказав американський президент.

Він також назвав Орбана чудовим лідером. Трамп нагадав, як підтримував угорського прем'єра на попередніх виборах, коли Орбан переміг.

"Він виграв з перевагою в 28 пунктів. Тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів. У тебе будуть ще вибори, і ти досягнеш чудових результатів, і ми це цінуємо і підтримуємо тебе на 100%", — додав Трамп.

Наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2026 року. В Орбана і його політсили "Фідес" найбільший опонент — Петер Мадяр та його партія "Тиса". Як писало в липні ВВС, більшість національних опитувань дають "Тисі" 9%-18% переваги над "Фідес". Лише лояльний до уряду аналітичний центр Viewpoint Institute показує лідерство за Орбаном.

У вересні Комітет з юридичних питань Європейського парламенту відмовив проханню уряду Угорщини на чолі з Орбаном зняти недоторканність з Петера Мадяра.

14 серпня Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори та використанні своїх розвідувальних служб для підриву його кампанії проти прем'єра Віктора Орбана.

Якщо Орбан скептичний щодо підтримки України у війні проти Росії, щодо вступу України в ЄС та НАТО, то "Тиса" Петера Мадяра не виступає проти членства України у Євросоюзі, хоча є проти прискорення процесу вступу. Торік Мадяр відвідав Київ і Закарпаття.

