Трамп висловив підтримку Орбану перед парламентськими виборами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "фантастичним" і вірить в успіх його партії "Фідес" на майбутніх виборах до угорського парламенту у 2026 році.

Про це Трамп сказав під час мирного саміту на Близькому Сході в Єгипті 13 жовтня.

"Віктор. Ми любимо Віктора. Віктор, я його так називаю (victor означає "переможець" з латини — ред.). Ти фантастичний. Гаразд, я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення", — сказав американський президент.

Він також назвав Орбана чудовим лідером. Трамп нагадав, як підтримував угорського прем'єра на попередніх виборах, коли Орбан переміг.

"Він виграв з перевагою в 28 пунктів. Тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів. У тебе будуть ще вибори, і ти досягнеш чудових результатів, і ми це цінуємо і підтримуємо тебе на 100%", — додав Трамп.

Наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2026 року. В Орбана і його політсили "Фідес" найбільший опонент — Петер Мадяр та його партія "Тиса". Як писало в липні ВВС, більшість національних опитувань дають "Тисі" 9%-18% переваги над "Фідес". Лише лояльний до уряду аналітичний центр Viewpoint Institute показує лідерство за Орбаном.

У вересні Комітет з юридичних питань Європейського парламенту відмовив проханню уряду Угорщини на чолі з Орбаном зняти недоторканність з Петера Мадяра.

14 серпня Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори та використанні своїх розвідувальних служб для підриву його кампанії проти прем'єра Віктора Орбана.

Якщо Орбан скептичний щодо підтримки України у війні проти Росії, щодо вступу України в ЄС та НАТО, то "Тиса" Петера Мадяра не виступає проти членства України у Євросоюзі, хоча є проти прискорення процесу вступу. Торік Мадяр відвідав Київ і Закарпаття.