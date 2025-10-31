У межах програми "Пакунок школяра" виплати вже отримали понад 188 тисяч сімей першокласників, що становить 78% від загального бюджету програми.

Про це у телеграм- каналі повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Українські родини продовжують отримувати "Пакунок школяра" — на сьогодні програму профінансовано для понад 188 тисяч сімей першокласників, а в новій хвилі виплат підтримку отримали майже 20 тисяч. Це означає, що 78% бюджету програми вже виконано", — йдеться у повідомленні.

Наразі українці вже подали 238 тисяч заяв, а це майже 94% від запланованої кількості. З них 203 тисячі подано через застосунок "Дія", ще понад 35 тисяч — у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Нагадаємо, 18 серпня Кабмін запустив державну програму "Пакунок школяра". За цією ініціативою батьки або законні представники цьогорічних першокласників зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.

Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:

офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн — через застосунок "Дія".

Щоб оформити допомогу у "Дії", необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт та податковий номер. Далі потрібно:

Авторизуватися в додатку. Відкрити розділ Сервіси — Допомога від держави — Пакунок школяра. Обрати дитину, на яку оформлюєте заяву. Відкрити або обрати Дія.Картку для виплат. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

"За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, родинам, які перебувають за кордоном або тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їх повернення в Україну", — йдеться у повідомлені.

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми: