"Пакунок школяра" розширять на книги — міністр

Державну програму “Пакунок школяра” планують розширити, кошти можна буде витратити, зокрема, й на купівлю книг.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів”, — сказав Улютін.

За його словами, українці активно подають заяви на "Пакунок школяра" та надають перевагу онлайн-формату.

Так, станом на 2 вересня подали заяви майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі скористалися застосунком "Дія".

У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 мільйонів гривень, що становить 35% від коштів, закладених у Держбюджет. Ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.

Водночас вже є майже 3 тисячі відмов — через невідповідність умовам програми.

"Батькам не варто хвилюватися — вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз", — пояснив Улютін.

18 серпня Кабмін запустив державну програму "Пакунок школяра". За цією ініціативою батьки або законні представники цьогорічних першокласників зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.

Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:

офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн — через застосунок "Дія".

Щоб оформити допомогу у "Дії", необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт та податковий номер. Далі потрібно:

Оновити застосунок та авторизуватися. Відкрити розділ Сервіси — Допомога від держави — Пакунок школяра. Обрати дитину, на яку оформлюєте заяву. Відкрити або обрати Дія.Картку для виплат. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

"За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, родинам, які перебувають за кордоном або тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їх повернення в Україну", — йдеться у повідомлені Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Кошти можна витратити на канцелярію, дитячий одяг та взуття. Придбати необхідне можна у звичайних та онлайн-магазинах протягом 180 днів із моменту їх зарахування.