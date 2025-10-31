У ЗСУ вважають що полковник Манько не розкрив дані операцій у TikTok

Начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько публікував у TikTok фото з картами, на яких були позначки, нанесені по лінії фронту. У Збройних силах України вважають, що полковник не розкрив інформацію з обмеженим доступом.

Про це повідомили у Головному управлінні комунікації ЗСУ на запит Суспільного.

В управлінні повідомили, що провели фаховий аналіз фото, яку публікував полковник Валентин Манько. Аналіз показав, що мапи не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь.

"Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, у тому числі у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації", — йдеться у повідомленні управління.

В управлінні повідомили, що пост полковника Манька у мережі TikTok не містить критичної чи чутливої інформації, а також інформації з обмеженим доступом, яка може бути використана розвідкою противника та призвести до втрат особового складу, озброєння і техніки, розкриття планів чи замислів застосування, стану та положення Збройних Сил України або інших компонентів Сил оборони.

Полковника Валентина Манька звинуватили в оприлюдненні фото з мапами в соцмережі TikTok, на яких могла бути інформація з грифом "таємно" чи "для службового користування".

Сам полковник заявив, що карти на фото — карти Google, а позначки він наносив самостійно.

Що цьому передувало

На публікації Манька звернув увагу волонтер та активіст Сергій Стерненко.

"Полковник Манько у TikTok опублікував фото, на яких видно мапи із грифом "таємно". Публікація таких фото може допомогти ворогу", — йшлося у його дописі у Telegram.

Волонтер додав до свого посту фото із цьогорічного серпневого допису полковника у фейсбуку, присвяченого його собаці. Але коли саме вони зроблені — невідомо. Один із дописів, де видно мапи, Манько опублікував ще у серпні 2024 року, тож тому фото щонайменше рік. У той час він також оприлюднював інші знімки з картами, але замальованими.

Своєю чергою, аналітики DeepState кажуть, що на відео Манька зображена система ситуаційної обізнаності Delta, яка підпадає під гриф "для службового користування".

Наразі весь контент із мапами на сторінці Манька у Facebook — недоступний.