Україна екстрадувала до Литви російського військового для суду

Україна передала Литві російського військовослужбовця — матроса 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії. У Литві його судитимуть за катування громадянина країни.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Росіянина взяли в полон у серпні 2023 року поблизу села Роботине Запорізької області. Українські та литовські прокурори провели слідчі дії та зʼясували, що цей російський військовий брав участь у катуванні цивільних та військовополонених у Мелітополі у 2022 році.

8 вересня 2025 року генеральний прокурор України ухвалив рішення про екстрадицію російського військового, а 28 жовтня 2025 року його передали Литві.

30 жовтня Вільнюський окружний суд задовольнив клопотання прокурора Генеральної прокуратури про арешт підозрюваного строком на три місяці.

У Литві росіянину висунули підозру у вчиненні воєнних злочинів проти цивільних осіб і військовополонених, їх катуванні, незаконному позбавленні волі, а також у порушенні Женевських конвенцій і законів та звичаїв війни, відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне увʼязнення.

"Передача підозрюваного розцінюється як надзвичайно важливий прецедент ефективної міжнародної співпраці між органами прокуратури та практичного впровадження норм міжнародного гуманітарного права в сучасних умовах", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.