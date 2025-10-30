Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що вже 16 регіонів України працюють у режимі диференційного оповіщення під час російських обстрілів. За його словами, це допомагає зберегти ресурси та не зупиняти роботу цивільної інфраструктури в безпечних районах.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Міністр пояснив, що диференційне оповіщення — це система, завдяки якій в районах та областях інформування про обстріли спрацьовує поетапно.

Таким чином зберігаються ресурси для суб'єктів господарювання. Тобто у районах, де немає загрози, не припиняють свою роботу магазини, промисловість, заклади освіти, а також нормально функціонує громадський транспорт.

Також Клименко розповів, що у разі відсутності енергопостачання, оповіщення про сигнали повітряної тривоги здійснюється за допомогою гучномовців. Крім цього триває розгортання "пунктів незламності" та забезпечення їх усім необхідним.

Про ліквідацію наслідків обстрілів

Голова МВС поінформував, що з початку 2025 року армія РФ завдала 75 тисяч ударів по інфраструктурі України.

"Більшість пошкоджених об’єктів – багатоповерхові будинки, приватний сектор, лікарні, школи, дитячі садки", — сказав він.

За його словами, для пришвидшення робіт з ліквідації наслідків за останній рік створені додаткові аварійно-рятувальні підрозділи. Для такого виду робіт залучається спеціалізована техніка, яка надається, зокрема, й міжнародними партнерами.

"Наразі в підрозділах верхолазів працюють 500 людей, до кінця року ми збільшимо їх кількість до 700. Це наші фахівці-рятувальники, які працюють на великих висотах з відповідною технікою і вміють технологічно виконувати цю роботу. Це дозволяє нам від однієї до трьох діб розібрати завали", — сказав він.

До пошукових, рятувальних робіт та порятунку людей також залучені підрозділи "Дельта". Це фахівці, які можуть працювати на висоті, під водою та під землею.

Міністр каже, що в кожній області працює штаб, який відповідає за реагування всіх служб, у випадках обстрілу енергетичної інфраструктури. В цій роботі є своя специфіка, використовується роботизована техніка. Перед початком робіт з ліквідації пожежі на об’єкті відбувається відповідна перевірка на безпеку.

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні, обстрілявши енергетичні об'єкти. Під ударом опинилися чотири області.