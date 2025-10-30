Масована атака РФ: під обстрілами опинилися чотири області – Свириденко

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні, знову цілеспрямовано обравши мішенню енергетичні об'єкти. Під ударом опинилися чотири області.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, Росія атакувала Івано-Франківську, Хмельницьку, Київську та Запорізьку області. Наслідки атаки в регіонах:
- У Борисполі (Київська область) пошкоджені будинки та згоріли автівки, є одна постраждала людина.
- У Запоріжжі російська армія поцілила у гуртожиток та об’єкти інфраструктури. Постраждали 17 людей, серед них — шестеро дітей віком від трьох до шести років. Одна людина загинула.
"Росія продовжує системний енергетичний терор — б’є по життю, гідності й теплу українців напередодні зими. Її мета — занурити Україну в темряву. Наша — зберегти світло", – заявила Юлія Свириденко.
Прем'єрка наголосила, що для зупинки терору Україні потрібно більше систем ППО, посилення санкцій та максимальний тиск на агресора.