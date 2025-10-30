Перейти до основного змісту
Масована атака РФ: під обстрілами опинилися чотири області – Свириденко
Юрій Свиридюк
Запоріжжя, обстріли, 30 жовтня
Рятувальники розбирають завали одного із будинків Запоріжжя після російських обстрілів, Запорізька область, Україна, 30 жовтня 2025 року. Відомо про 17 постраждалих та одного загиблого. Запорізька обласна військова адміністрація

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні, знову цілеспрямовано обравши мішенню енергетичні об'єкти. Під ударом опинилися чотири області.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, Росія атакувала Івано-Франківську, Хмельницьку, Київську та Запорізьку області. Наслідки атаки в регіонах:

"Росія продовжує системний енергетичний терор — б’є по життю, гідності й теплу українців напередодні зими. Її мета — занурити Україну в темряву. Наша — зберегти світло", – заявила Юлія Свириденко.

Прем'єрка наголосила, що для зупинки терору Україні потрібно більше систем ППО, посилення санкцій та максимальний тиск на агресора.

