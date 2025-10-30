У ніч на 30 жовтня Росія запустила по Україні 653 дрони різних типів, а також вдарила 52 ракетами повітряного, наземного та морського базування. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 592 БПЛА та 31 ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Чим РФ била по Україні

653 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал";

5 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23;

8 крилатими ракетами "Калібр";

2 крилатими ракетами "Іскандер-К";

30 крилатими ракетами Х-101;

2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69;

1 керованою авіаційною ракетою Х-31П.

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряна оборона збила або подавила 623 повітряні цілі:

592 ударних дронів;

7 крилатих ракет "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

21 крилату ракету Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Крім того, три російські ракети були локаційно втрачені, а інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.

У ПС додали, що зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БПЛА на 20 локаціях та падіння уламків збитих повітряних цілей на 19 локаціях у різних українських регіонах.

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні, обстрілявши енергооб'єкти та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилися чотири області.

Зокрема, у Запоріжжі внаслідок російських ударів поранено понад 15 людей. Також відомо про кількох загиблих. У Вінницькій області через атаку РФ загинула 7-річна дівчинка, також є травмовані.