У Німеччині засудили трьох чоловіків за шпигунство на користь Росії

Вищий регіональний суд Мюнхена визнав винними трьох чоловіків у шпигунстві на користь Росії. Всі троє — громадяни Німеччини.

Про це повідомляє Tagesschau.

Всі троє заперечували звинувачення. Суд визнав Дітера С., який має громадянство Росії та Німеччини, лідером угруповання, яке готувало атаки на залізничну та військову інфраструктуру Німеччини. Його засудили до шести років позбавлення волі.

Александра Й. та Алекса Д. засудили до умовних термінів ув'язнення на 12 та 6 місяців відповідно.

Також суд визнав Дітера С. винним у членстві в терористичній організації. Чоловіка звинуватили у вступі до проросійських ополченців на сході України у 2014 році. Німеччина офіційно визнає так звану "ДНР" терористичною організацією.

Адвокати Дітера С. наполягали, що їхній підзахисний був нібито актором, тому зробив фото у військовому спорядженні. Та прокуратура надала докази, що Дітер С. активно шукав контактів із проросійськими підрозділами у 2014 році. Його завербували до бойового підрозділу, яким керувало російське головне розвідувальне управління (ГРУ). У доказах надано переписку Дітера С. з росіянами, де він говорить що "у душі я — росіянин". Також він просить для себе коридор до Ростова для прибуття до російсько-українського кордону, щоб вступити до підрозділу бойовиків та воювати проти України.

Дітер С. відхилив ці звинувачення та заявив, що не брав участі в російських бойових підрозділах у 2014 році.