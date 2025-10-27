У Польщі затримали двох українців, їх підозрюють у шпигунстві

У польському місті Катовіце правоохоронці затримали двох громадян України, яких підозрюють у співпраці з іноземними спецслужбами.

Про це у соцмережі Х повідомив представник координатора польських спецслужб Яцек Добжиньський.

За його словами, йдеться про 34-річну жінку та 32-річного чоловіка, які виконували "розвідувальні завдання" для визначення військового потенціалу Польщі.

Зокрема, вони встановлювали пристрої для спостереження за критичними обʼєктами, збирали інформацію про польських військових, а також транспортну інфраструктуру, що забезпечує логістичну та військову підтримку України.

Як пише видання RFM 24, під час обшуків у затриманих виявили велику кількість засобів зв’язку.

Українцям висунули звинувачення у шпигунстві, за яке їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наступні три місяці вони проведуть під вартою.

Раніше Добжиньський повідомив, що за останні місяці Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 55 людей, які діяли проти інтересів країни за запитом розвідки РФ. Він додав, що шпигуни виглядають як пересічні громадяни й не привертають уваги, зокрема серед затриманих були таксист, перукар і кур’єр.