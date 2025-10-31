Укрпошта безплатно доставлятиме родинам особисті речі загиблих військових ЗСУ

Укрпошта та Генштаб ЗСУ підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким компанія безплатно доставлятиме речі загиблих військових їхнім родинам.

Про це повідомив гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський.

За його словами, підписаний документ передбачає створення єдиної системи передачі особистих речей і документів родинам військових.

"Доставка буде безплатною — у найвіддаленіші куточки України, зокрема прифронтові та деокуповані території", — сказав посадовець.

Також Смілянський наголосив на важливості підтримки родин загиблих і зниклих безвісти — саме тоді, коли їм найважче.

"Це — найменше, що ми можемо зробити, аби подякувати… Я думаю, не треба навіть казати, що, пересилаючи речі бійців, ми допомагаємо зберегти для їхніх родин тепло, історію та присутність тих, хто назавжди залишиться у нашій пам’яті", — додав він.

14 жовтня Укрпошта повідомила, що запускає власну мережу поштоматів. Перші 100 з них встановлять вже цього року. 70 — у Києві та 30 — в Одесі.