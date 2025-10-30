США призупинять на один рік дію нового заходу, який значно розширив кількість китайських фірм, для яких обмежили доступ до американських технологій. Це рішення прийняли після зустрічі президента США Трампа та очільника Китаю Сі Цзіньпіня у Південній Кореї 30 жовтня.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Reuters.

На заміну Китай відтермінував на один рік свої обмеження на експорт рідкісноземельних мінералів до США, особливо тих, які необхідні для виробництва вузько профільованих технологій.

"Так, ми збираємося призупинити його на рік в обмін на призупинення режиму ліцензування рідкісноземельних металів", — заявив Скотт Бессент.

США ввели обмеження проти китайських компаній 29 вересня. Заходи спрямовані на ускладнення для китайських фірм використання дочірніх компаній для купівлі обмежених технологій та стосувалися 20 тисяч нових китайських фірм, на які поширюються експортні обмеження США.

Китай виступав проти обмеження доступу до технологій для китайських компаній.

Зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа у Південній Кореї

30 жовтня Сі й Трамп провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в південнокорейському місті Пусан. Вона була першою з початку другого терміну Трампа на посаді президента США.

Політики обговорювали питання глобальної безпеки, торгівельні відносини та шляхи зменшення напруги між Вашингтоном і Пекіном.

Також однією з тем зустрічі стала війна РФ проти України. За словами очільника Білого дому, обидві сторони домовилися спільно шукати шляхи до її врегулювання.