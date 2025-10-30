Потураєв: Рада Європи тисне на Україну щодо закону про статус російської мови

Народний депутат Микита Потураєв заявив, що представники Ради Європи нібито тиснуть на українських парламентаріїв з вимогою скасувати розгляд законопроєкту №14120. Цей законопроєкт має на меті позбавити російську мову особливого захисту в Україні.

Про це Микита Потураєв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Законопроєкт 14120, який передбачає оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, вимагають зняти з розгляду Верховної Ради у Раді Європи. За словами Потураєва, це сталося під тиском представників Ради Європи та Єврокомісії, відповідальних за переговори щодо вступу України до ЄС у сфері прав людини. Нардеп також зазначив, що це вже друге відкликання документа — вперше уряд зробив це у 2024 році за аналогічних обставин.

"В урядовому законопроєкті пропонували вилучити російську і молдавську мови з переліку захищених, "єврейську мову" замінити на іврит та їдиш, а також додати до списку захисту чеську мову (раніше чеської не було, — ред.)", — повідомив Микита Потураєв.

Микита Потураєв заявляє, що у Брюсселі та Страсбурзі "якісь майже анонімні "експерти і бюрократи з євроструктур", посилаючись на ризик блокування переговорів з ЄС, вже вдруге "змушують Україну" відмовитися від змін до тексту Хартії. Він вважає це формою тиску, що фактично підтримує позицію Москви.

Нардеп Володимир Вʼятрович теж заявив, що з розгляду у Верховній Раді знімають законопроєкт №14120 "начебто через тиск неназваних російських лобістів у Раді Європи".

"Верховна Рада та уряд мають виявити суб'єктність і самоповагу, а не піддаватися тиску анонімних лобістів російських інтересів. Бо інакше ця влада сама мимоволі перетворюється на російських лобістів", — заявив Володимир Вʼятрович.

Уряд України пропонує офіційно оновити переклад Європейської хартії регіональних або міноритарних мов та внести зміни до окремих законів у законопроєкті №14120.

У пояснювальній записці заявляється, що переклад Хартії був виконаний раніше з російської мови. Уряд планує зробити переклад з англійської та французької мов, якими написаний оригінал Хартії.

Таким чином "молдавська" та російська мови будуть вилучені зі списку особливого захисту в Україні. Натомість туди додадуть чеську, румунську мови, їдиш та іврит.