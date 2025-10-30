У парламенті Франції вперше підтримали законопроєкт від партії Ле Пен

Нижня палата французького парламенту вперше в історії підтримала проєкт, який запропонувала партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання". З перевагою в один голос Національні збори затвердили резолюцію із закликом до скасування угоди з Алжиром 1968 року.

Про це повідомило видання Politico.

У четвер, 30 жовтня, 185 депутатів проголосували за необов'язкову резолюцію, яка закликає уряд Франції скасувати угоду 1968 року, що сприяє імміграції громадян Алжиру до Франції. Проти проєкту резолюції від "Національного об'єднання" проголосували 184 депутати — переважно з лівих партій. Politico пише, що схвалення резолюції стало можливим завдяки "рішучій підтримці" правих та центристських депутатів, а також через неявку на голосування багатьох представників партії президента Емманюеля Макрона.

Хоча текст не має великих юридичних наслідків, це голосування є важливою символічною перемогою для партії Ле Пен. Досі "Національне об'єднання" було "ізольованим" через принципову позицію інших партій, яка полягає у неприпустимості будь-якої співпраці з політичною силою, яку вважають ультраправою.

Після голосування Ле Пен підкреслила, що представлений "Національним об'єднанням" текст був ухвалений вперше в історії, та ще раз закликала прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню скасувати угоду з Алжиром. Ліва опозиція в парламенті розкритикувала партію Макрона та її голову Габріеля Атталя за позицію, яка, на їхню думку, дозволила Ле Пен провести "расистський текст" та здобути символічну перемогу, яка "ставить питання щодо ризику нормалізації діяльності ультраправої партії", пише Politico.

Що відомо про партію Марін Ле Пен

Марін Ле Пен очолює партію "Національне об'єднання", яку заснував її батько Жан-Марі Ле Пен — депутат французького та Європейського парламентів, який тричі балотувався на посаду президента Франції. У 2002 році він пройшов до другого туру виборів, у якому програв Жаку Шираку. Його донька, Марін Ле Пен, двічі повторила досвід батька, програвши у другому турі Емманюелю Макрону на президентських виборах 2017 та 2022 років.

Марін Ле Пен підтримувала зовнішню політику Росії щодо України та Сирії та неодноразово висловлювалася проти антиросійських санкцій. У березні 2025 року суд визнав її винною у розтраті майже трьох мільйонів євро коштів Європарламенту. Політикиню засудили до 4 років умовного ув'язнення та 5 років дискваліфікації з держслужби, через що вона не зможе балотуватись у президенти Франції у 2027 році. Адвокат Ле Пен заявив, що вона буде оскаржувати вирок.

За результатами дострокових парламентських виборів 2024 року, оголошених внаслідок розпуску парламенту президентом Макроном, партія Ле Пен отримала понад 33% у першому турі, але після другого посіла лише третє місце за кількістю отриманих мандатів.