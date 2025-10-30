Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — Politico

Рейтинг схвалення дій президента Франції Емманюеля Макрона досяг рекордно низької позначки. Це робить його одним із найменш популярних французьких президентів за останні 40 років.

Про це з посиланнями на дані низки опитувань пише видання Politico.

Згідно з новим опитуванням агенції Verian Group, опублікованим 30 жовтня, наразі рейтинг схвалення Макрона становить 11%. Це найнижчий показник серед усіх коли-небудь зафіксованих компанією. Повідомляється, що в опитуванні, яке опублікувала щоденна французька газета Le Figaro, взяли участь 1000 людей.

Попереднім антирекордсменом був попередник Макрона, 24-й президент Франції Франсуа Олланд. Він теж мав 11% відсотків рейтингу схвалення наприкінці 2016 року — перед тим, як оголосив, що не буде балотуватися на другий термін. За оцінкою Verian Group, тепер Макрон і Олланд ділять між собою звання найменш популярного президента Франції з 1981 року, тобто з часу, коли Le Figaro почала замовляти щомісячні соціологічні опитування.

Інші соціологічні компанії дійшли подібних висновків щодо падіння популярності Макрона. Опубліковане на початку місяця опитування від Ipsos показало, що рейтинг Макрона становить 19%. Оприлюднене 28 жовтня дослідження Odoxa свідчить, що лише 20% респондентів вважають Макрона "гарним президентом".

Politico пише, що причиною падіння рейтингів Макрона стали його непопулярні рішення про підвищення пенсійного віку, а також місяці "політичного глухого кута", спричиненого його рішенням розпустити французький парламент після перемоги правих партій на виборах до Європарламенту 2024 року.