30 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла до 22:00

30 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії з 15:00 по 22:00 в усіх регіонах.

Про це повідомляє Укренерго.

Обсяг обмежень – від однієї до двох черг. Причиною застосування графіків стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться в повідомленні Укренерго.

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши понад 700 повітряних цілей — дрони та ракети різних типів, зокрема, балістичні. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру в десяти областях та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія завдала "підлих ударів" по енергетиці та об'єктах інфраструктури в низці регіонів: на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

Російські війська вночі атакували теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані в різних регіонах України. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено обладнання ТЕС.