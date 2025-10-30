За ексголову Укренерго Кудрицького внесли заставу — джерела

За колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі майже 14 мільйонів гривень".

Про це Суспільному стало відомо з власних джерел.

Наразі відбуваються процедури, після яких уже за кілька годин Кудрицький вийде з СІЗО.

28 жовтня стало відомо, що на Львівщині працівники ДБР затримали Кудрицького. У ДБР повідомили, що колишнього голову правління затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

29 жовтня Печерський суд Києва на два місяці відправив Кудрицького під варту у справі про зловживання службовим становищем та незаконним заволодінням коштами державної компанії.