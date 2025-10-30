Міністерка економічного співробітництва Німеччини прибула до Києва

Федеральна міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован 30 жовтня прибула з візитом до Києва.

Про це повідомило посольство ФРН в Україні на сторінці в Х.

У дипломатичному відомстві зазначили, що під час візиту міністерка обговорить питання німецьких інвестицій в Україні та залучення німецьких компаній до відбудови країни, яка страждає від агресії Росії.

"На порядку денному – німецькі інвестиції в Україні й активна залученість німецьких компаній, зокрема в контексті відбудови країни, що страждає від агресії Росії", — йдеться у повідомленні.

24 жовтня до Києва з офіційним візитом прибула міністерка економіки та енергетики Катеріна Райхе. Як повідомлялось, окрім збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, основну увагу під час її відвідин української столиці приділили розширенню співпраці в оборонній галузі між обома країнами.