Зеленський і Макрон домовилися про зустріч

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Макроном. Вони домовилися про зустріч.

Про це президент повідомив у соцмережі X.

"Зараз саме час, щоб спрямувати ситуацію до припинення війни, і найважливіше — повною мірою скористатися кожною можливістю та вжити належних заходів для тиску на Росію. Тиск на того, хто розпочав війну, є ключем до розв'язки. Ми з Емманюелем обговорили всі поточні дипломатичні аспекти та наші нещодавні контакти з партнерами. Я вдячний за підтримку. Ми домовилися зустрітися найближчим часом", — написав президент Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна тримає постійний звʼязок з європейськими лідерами, які хочуть звернутися з проханням до Трампа, щодо ракет Tomahawk. для України.

Україна та Європа вибудовує спільну позицію, з якою далі у різних форматах звертатиметься до США.