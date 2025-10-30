Через закриття кордону в Білорусі застрягли сотні литовських вантажівок

Після тимчасового закриття кордону з Білоруссю кілька сотень литовських вантажівок не можуть повернутися до Литви. Перевізники просять уряд терміново знайти рішення й відновити рух.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

У Литві з 30 жовтня на місяць закрили кордон із Білоруссю. Через це кілька сотень вантажівок литовських транспортних компаній не можуть повернутися додому.

За даними асоціації перевізників Linava, частина водіїв намагається об'їхати через Латвію чи Польщу, однак на їхніх пунктах пропуску утворилися великі черги. Через це частина фур також не може виїхати й цими маршрутами.

Представники Linavа зазначають, що ситуація критична: водії довго чекають без чіткої інформації, стикаються з проблемами забезпечення харчуванням та відпочинком. Крім того, пошук об'їзних шляхів створює додаткові витрати.

Асоціація закликає уряд терміново провести консультації з бізнесом і знайти механізм, який дозволить повернути транспорт до Литви і забезпечити подальший рух вантажівок.

Рішення про закриття кордону ухвалили через випадки запуску з території Білорусі повітряних куль із контрабандними цигарками, що неодноразово призводило до тимчасового закриття литовських аеропортів.