В Україні скасували графіки знеструмлень — Міненерго

Внаслідок атаки Росії 30 жовтня пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. У кількох областях є значна кількість знеструмлених споживачів. Наразі погодинні графіки відключень скасовані по всій країні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають, енергетики працюють "безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання".

Попри скасування погодинних відключень, у Міненерго попередили про "ймовірність їх повернення протягом доби" та порадили стежити за оновленнями на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Водночас у деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Міністерство також закликало споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері, щоб допомогти знизити навантаження на систему.

Російські війська вночі атакували теплоелектростанції компанії ДТЕК, розташовані в різних регіонах України. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено обладнання ТЕС.

У компанії зазначили, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК упродовж жовтня. Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.