Центристи D66 перемагають на парламентських виборах в Нідерландах
Юрій Свиридюк
Роб Єттен, вибори, Нідерланди, D66
Лідер лівоцентристської партії D66 Роб Єттен виступає на сцені під час оголошення результатів екзитполу на виборчому майданчику під час загальних виборів у Лейдені, Нідерланди, 29 жовтня 2025 року. AP/Peter Dejong

Центристська партія D66 здобула перемогу на парламентських виборах у Нідерландах, що дає їй лідерство у формуванні наступного уряду. Водночас ультраправа "Партія свободи" (PVV) Герта Вілдерса зазнала поразки, втративши значну частину підтримки порівняно з минулим роком.

Про це повідомляють Reuters та NOS.

За даними підрахунку 98,6% голосів, партія D66 на чолі з 38-річним Робом Єттеном здобула успіх, майже потроївши кількість своїх місць у парламенті.

Хоча і D66, і PVV прогнозовано отримують по 26 місць (парламент має 150 місць), центристи мають невелику перевагу у 2300 голосів виборців. Підрахунок ще триває в кількох муніципалітетах, але результат D66 вже називають перемогою над популізмом.

Лідер D66 Роб Єттен, який тепер може стати наймолодшим прем'єр-міністром в історії Нідерландів, уже виступив із переможною промовою.

"Ми показали не лише Нідерландам, а й усьому світу, що перемогти популістські та ультраправі рухи можливо. Мільйони голландців сьогодні перегорнули сторінку та попрощалися з політикою негативу", – заявив Єттен.

Попри те що партія Вілдерса може отримати таку ж кількість місць, вона не має шансів увійти до уряду. Усі основні партії Нідерландів виключили можливість створення коаліції з PVV. Сам Вілдерс у середу ввечері визнав, що розчарований втратою місць.

Очікується, що Роб Єттен розпочне складні переговори про коаліцію, до якої увійдуть щонайменше чотири партії.

Позиція щодо України

Партія D66 є одним із найбільш союзників України в нідерландській політиці. Її політика ґрунтується на повній підтримці суверенітету України, посиленні європейської оборони та інтеграції України до ЄС.

Згідно з опитуваннями, прихильники D66 демонструють найвищий рівень підтримки українського членства в ЄС серед усіх нідерландських партій. Про це говорив і сам лідер партії.

Лідер D66 Роб Єттен займає жорстку позицію щодо Росії. Він неодноразово заявляв, що Європа повинна "перемогти Путіна" і назвав війну прямою загрозою європейській безпеці.

Парламентські вибори в Нідерландах

29 жовтня в Нідерландах переобирали парламент. Це дострокові вибори, які призначені після того, як 3 червня уряд Нідерландів розпався через вихід з коаліції лідера правої "Партії свободи" Герта Вілдерса. Причиною розпаду коаліції стала відмова інших фракції погодитися з його планом щодо обмеження притулку для мігрантів. Цей уряд проіснував 11 місяців.

На цьому тлі прем’єр-міністр країни Дік Схооф подав заяву про відставку, але уточнив, що виконуватиме обовʼязки очільника уряду до проведення виборів та призначення нового Кабміну.

Згідно з опитуваннями, "Партія свободи" Вілдерса посідала перше місце, вона має 22% підтримки та здатна отримати понад 30 мандатів. За друге місце змагаються правоцентристський Християнсько-демократичний заклик та ліва партія "Зелені ліві та Трудова партія", вони мають близько 15% рейтингу.

Особливістю парламентських виборів в Нідерландах є відсутність прохідного бар'єра для партій. Отримати місця в парламенті можуть сили з рейтингом в 1-2%, що сприяє політичному різноманіттю, конкуренції та робить необхідними коаліційні угоди. Щоб здобути мінімум у 76 мандатів, переможцю все одно необхідно домовлятися з принаймні кількома партіями та йти на компроміси. Це складний процес, який нерідко затягується в часі.

Цього разу до нижньої палати парламенту Нідерландів можуть потрапити представники 15 політичних сил.

