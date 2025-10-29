Трамп: Південна Корея отримала дозвіл від США будувати атомний підводний човен

Президент США Дональд Трамп повідомив, що надав Південній Кореї дозвіл на будівництво атомного підводного човна.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Наша військова альянс міцніший, ніж будь-коли раніше, і на цій основі я надав їм (Південній Кореї — Ред.) дозвіл будувати атомний підводний човен замість старомодних, набагато менш маневрових дизельних субмарин, які вони мають зараз", — написав Трамп.

"Південна Корея погодилася заплатити США 350 мільярдів доларів за зниження тарифів, які Сполучені Штати стягували з неї. Крім того, вони погодилися купувати нашу нафту й газ у величезних обсягах, а інвестиції в нашу країну з боку заможних південнокорейських компаній і бізнесменів перевищать 600 мільярдів доларів", — заявив Трамп, назвавши свою поїздку до Південної Кореї "чудовою".

29 жовтня президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Південної Кореї Лі Дже Мьоном. За підсумками зустрічі країни домовились про інвестиційну та торговельну угоду. Також Південна Корея запросила забезпечення атомного палива для власних підводних човнів.