Перейти до основного змісту
Трамп: Південна Корея отримала дозвіл від США будувати атомний підводний човен
Дональд ТрампСШАПівденна КореяЗброяПОДІЇСВІТЗброя і технологіїПОЛІТИКА

Трамп: Південна Корея отримала дозвіл від США будувати атомний підводний човен

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Трамп
Президент США Дональд Трамп (ліворуч) стоїть поруч із президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, 29 жовтня 2025 року в Кьонджу, Південна Корея. Getty Images/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп повідомив, що надав Південній Кореї дозвіл на будівництво атомного підводного човна.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Наша військова альянс міцніший, ніж будь-коли раніше, і на цій основі я надав їм (Південній Кореї — Ред.) дозвіл будувати атомний підводний човен замість старомодних, набагато менш маневрових дизельних субмарин, які вони мають зараз", — написав Трамп.

За словами Трампа, Сеул також погодився заплатити США 350 мільярдів доларів за зниження тарифів, купувати американську нафту та газ у великих обсягах, а обсяг інвестицій південнокорейських компаній у Сполучені Штати перевищить 600 мільярдів доларів.

"Південна Корея погодилася заплатити США 350 мільярдів доларів за зниження тарифів, які Сполучені Штати стягували з неї. Крім того, вони погодилися купувати нашу нафту й газ у величезних обсягах, а інвестиції в нашу країну з боку заможних південнокорейських компаній і бізнесменів перевищать 600 мільярдів доларів", — заявив Трамп, назвавши свою поїздку до Південної Кореї "чудовою".

29 жовтня президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Південної Кореї Лі Дже Мьоном. За підсумками зустрічі країни домовились про інвестиційну та торговельну угоду. Також Південна Корея запросила забезпечення атомного палива для власних підводних човнів.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок