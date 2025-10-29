Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Південної Кореї Лі Дже Мьоном. За підсумками зустрічі країни домовились про інвестиційну та торговельну угоду. Також Південна Корея запросила забезпечення атомного палива для власних підводних човнів.

Про це повідомляє Reuters та Yonhap News Agency.

Торговельна угода між США та Південною Кореєю

Під час пресконференції за підсумками зустрічі, Дональд Трамп заявив, що США та Південна Корея укладуть угоду щодо торгівлі між країнами "за кілька хвилин".

"Ми — серйозні партнери. Ми справді одружені. І у нас дуже особливі стосунки, особливий зв'язок. У нас буде дуже процвітаюча суднобудівна промисловість, і ми співпрацюємо з Південною Кореєю", — сказав президент Трамп.

За умовами угоди, США знизять мита на імпорт із Південної Кореї з 25% до 15%, включаючи автомобілі, які встановив Дональд Трамп. Тим часом Південна Корея інвестуватиме у суднобудівництво у США.

Інвестиційна угода між країнами

Під час зустрічі президенти США та Південної Кореї домовилися, що Південна Корея інвестує у США 350 мільярдів доларів.

"Інвестиційна обіцянка у розмірі 350 мільярдів доларів США складатиметься з 200 мільярдів доларів готівковими внесками та 150 мільярдів доларів, виділених на співпрацю в суднобудівній промисловості, з річним лімітом у 20 мільярдів доларів", — сказав Кім Йон Бом, керівник апарату президента Південної Кореї з питань політики.

Корейські компанії очолять проєкти співпраці між країнами у сфері суднобудування, зокрема прямі інвестиції та гарантії позик. Також Південна Корея отримає пільговий режим на імпорт до США для фармацевтики, деревини та напівпровідників.

Пальне для підводних човнів Південної Кореї

Під час зустрічі президент Лі Дже Мьон звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням дозволити Південній Кореї забезпечити себе пальним для атомних підводних човнів.

"Я сподіваюся, що ви приймете рішення дозволити нам постачання пального для атомних підводних човнів", – сказав Лі Дже Мьон.

Адміністрації президентів США та Південної Кореї розпочнуть переговори щодо переробки відпрацьованого атомного палива.

Лі Дже Мьон також пообіцяв, що Південна Корея збільшить витрати на оборону, щоб зміцнити власний військовий потенціал.

Раніше стало відомо, що під час зустрічі президент Південної Кореї Лі Дже Мьон подарував президенту США Дональду Трампу копію старовинної золотої корони та вручив найвищу медаль Південної Кореї — Великий орден Мугунхва.

Опозиційний політик та екскандидат у президенти Південної Кореї Квон Йон-гук заявив, що вручення нагороди Трампу — "абсурд".

"Світові лідери та уряди зайняті тим, що підлещують Трампу та демонструють усі можливі акти дипломатичного шарму, лише щоб переконати його знизити тарифи США на кілька відсотків", — сказав він під час мітингу проти президента США Трампа у Кьонджу, де відбулась зустріч між лідерами.

Після зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Дже Мьоном, президент США проведе зустріч з очільником Китаю Сі Цзіньпінем. Дональд Трамп також хотів зустрітися з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином, але зустріч скасували.