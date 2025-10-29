Польща збереже заборону на ввіз деяких українських агропродуктів

Міністерство сільського господарства Польщі заявило, що збереже заборону на ввіз українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникового насіння, незважаючи на зміни в торгових правилах Євросоюзу.

Про це повідомили на сайті міністерства.

У заяві йдеться, що нові квоти та обсяги, які виникли внаслідок набрання чинності торговельної угоди між ЄС та Україною, поширюються на імпорт товарів до всього ЄС, тоді як у Польщі все ще діє безстрокова заборона на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, а також деяких продуктів їхньої переробки. Зазначено, що міністерство нагадує про це "з огляду на появу неправдивої інформації".

Оновлена торговельна угода між Україною та Євросоюзом, яка набрала чинності 29 жовтня, має на меті забезпечити подальше зниження тарифів, але водночас обмежити імпорт чутливої сільгосппродукції до країн ЄС.

"Нова угода не включає всі запропоновані Польщею положення, які мали на меті мінімізувати потенційний негативний вплив українського імпорту на польське сільське господарство", — йдеться у повідомленні міністерства.

У повідомленні також згадали, що нова угода передбачає часткову лібералізацію експорту товарів з ЄС на український ринок, "зокрема молочної продукції, яка є важливою для польського експорту".

Що відомо про торгові відносини України та Польщі

У червні 2022 року ЄС тимчасово скасував мита та квоти на українську сільськогосподарську продукцію через вторгнення Росії. Метою було допомогти Україні компенсувати вищі витрати на експорт своїх товарів через ЄС, адже РФ поставила під загрозу чорноморські судноплавні шляхи.

Європейські фермери протестували через зниження доходів, зростання цін та конкуренцію з боку дешевшої української продукціїі, вимагаючи "справедливіших" умов торгівлі та полегшення регулювання.

Польські протестувальники неоднократно розпочинали страйки та блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, перешкоджаючи ввозу українських товарів.

Дію пільгового режиму кілька разів продовжували — у червні 2023 та червні 2024 року. Щоразу, коли в ЄС поставало питання про чергову пролонгацію, це викликало все більше запеклих дискусій та протестів.

Особливо складною ситуація була навесні 2023 року, коли низка країн-сусідів України, в тому числі Польща, запроваджували односторонні заборони на імпорт української агропродукції. Протести та блокування кордонів, зокрема польськими фермерами, тривали й пізніше, часто посилюючись саме напередодні ухвалення рішень про продовження "безвізу".