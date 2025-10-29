Військово-Морські сили України отримали нову партію швидкісних бойових катерів Combat Boat 90 (CB90) від Швеції та Норвегії. Це дозволило укомплектувати повний дивізіон на базі цієї техніки.

Про це повідомив командувач Військово-Морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа 29 жовтня.

За його словами, катери CB90 — серед найкращих у світі, їх використовують у багатьох країнах-членах НАТО. Вони характеризуються як швидкісні, маневрові та надійні, призначені для виконання широкого спектра завдань:

десантування особового складу;

оборона узбережжя;

патрулювання;

захист цивільного судноплавства.

Техніка оснащена відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх її можливостей.

"Особисто протестував Combat Boat 90 у дії. Переконаний, що ці катери стануть потужним інструментом у руках наших воїнів", – зазначив Неїжпапа.

Він додав, що постачання цієї техніки є результатом спільної роботи в межах Коаліції морських спроможностей України, створеної для посилення потенціалу Військово-Морських сил.