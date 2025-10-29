У США пропонують заборонити підліткам користуватися ШІ-чатботами — законопроєкт

Американські сенатори представили двопартійний законопроєкт з назвою GUARD, який має заборонити підліткам використовувати чатботи на основі штучного інтелекту та зобов'язати компанії перевіряти вік користувачів.

Про це повідомляє видання The Verge.

Проєкт закону запропонували сенатори як з Республіканської, так і з Демократичної партій. Вони закликають обмежити доступ до ШІ-чатботів людям, які не досягли 18 років, та зобов'язати компанії-розробники перевіряти вік шляхом завантаження посвідчення особи або іншими методами, як-от за допомогою розпізнавання обличчя.

Чатботи також мають регулярно нагадувати, що вони не є людьми, і не дозволяти собі переконувати користувачів у протилежному. Також під заборону мають потрапити створення сексуального контенту для підлітків та заклики до самогубства. Один зі співавторів проєкту наголосив, що він встановлює "суворі гарантії проти маніпулятивного ШІ" та передбачає кримінальну і цивільну відповідальність за порушення.

The Verge пише, що законопроєкт з'явився після слухань в Сенаті, які провели за участі батьків тих дітей, які скоїли самогубство, а також представників громадськості. Під час слухань 16 вересня учасники закликали звернути увагу на впливу ШІ-чатботів на дітей та їхнє психічне здоров'я.