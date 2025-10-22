ШІ спотворює новини у 45% випадків — дослідження Європейської мовної спілки

Масштабне дослідження показало, що асистенти зі штучним інтелектом, послугами якого користуються мільйони людей, регулярно спотворють новинний контент незалежно від мови, країни та платформи, яка тестується.

Про це свідчать результати дослідження, координованого Європейською мовною спілкою (EBU). До його проведення були залучені 22 суспільні мовники з 18 країн світу, зокрема Суспільне.

Журналісти, які брали участь у дослідженні, оцінили понад 3000 відповідей від ChatGPT, Copilot, Gemini та Perplexity за ключовими критеріями: точністю, джерелами інформації, відокремленням думок від фактів, правильним контекстом тощо.

Висновки дослідження такі:

45% відповідей ШІ містили принаймні одну суттєву проблему;

31% відповідей показали проблеми з джерелами: ШІ-помічники вводили користувача в оману, робили неправильні посилання або не мали їх взагалі;

20% відповідей мали серйозні проблеми з точністю, зокрема "галюцінували" та надавали застарілу інформацію;

найгірші результати показав Gemini , який надав проблемні відповіді у 76% випадків — це вдвічі більше, ніж в інших платформ;

Чому це важливо

ШІ-помічники вже замінили пошукові системи для багатьох користувачів. Згідно зі звітом про цифрові новини Інституту Рейтер за 2025 рік, 7% загальної кількості споживачів онлайн-новин використовують для їх отримання саме ШІ. Серед людей віком до 25 років цей показник становить приблизно 15%.

"Це дослідження переконливо показує, що недоліки не є поодинокими випадками", – каже директор EBU Media Жан-Філіп де Тендер.

Він назвав проблеми, які демонструє ШІ, системними, транскордонними та незалежними від мови, та вважає, що це ставить під загрозу суспільну довіру. "Коли люди не знають, чому довіряти, вони зрештою не довіряють взагалі нічому", — додав він.

Програмний директор BBC Generative AI Пітер Арчер заявив, що ШІ може допомогти створити для аудиторії більше цінності, але люди повинні мати змогу довіряти тому, що вони читають, дивляться та бачать.

Дослідницька група також випустила "Інструментарій для забезпечення цілісності новин", щоб допомогти з розробкою рішення для проблем, виявлених звітом. Спираючись на аналітичні дані та приклади, виявлені в дослідженні, документ розглядає два основні питання: "Що робить хорошою відповідь штучного інтелекту на питання про новини?" та "Які проблеми потрібно розв'язати?".

Крім того, EBU та її члени мають намір тиснути на регуляторні органи ЄС та національні регулятори, щоб ті забезпечили дотримання чинних законів щодо цілісності інформації, цифрових послуг та плюралізму медіа.