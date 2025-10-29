Міністерство оборони Сполучених Штатів у понеділок, 27 жовтня, завдало трьох ударів по чотирьох суднах у Тихому океані, які перевозили наркотики. Загинули 14 людей.

Про це в Х повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет.

Очільник Міноборони США заявив, що ударів завдали за вказівкою президента Дональда Трампа.

За його словами, судна належали організаціям, визнаним терористичними, які займалися наркоторгівлею у східній частині Тихого океану.

"Ці чотири судна були відомі нашій розвідці, вони проходили відомими маршрутами наркотрафіку та перевозили наркотики", — написав Гегсет.

За словами міністра, під час першого удару на борту суден було вісім чоловіків. Під час другого удару на борту судна перебували чотири особи. Під час третього удару на борту судна перебували три людини.

"Загалом у результаті трьох ударів було вбито 14 наркотерористів, один вижив. Усіх ударів було завдано у міжнародних водах, і жоден американський військовий не постраждав", – зазначив він.

Щодо вцілілого члена екіпажу цих суден, Південне командування ВМС США ініціювало стандартні протоколи пошуково-рятувальної операції. Мексика взяла на себе відповідальність за координацію рятувальної операції.

Гегсет наголосив, що Пентагон витратив понад 20 років на захист чужих територій, а тепер захищає власну країну.

"Ці наркотерористи вбили більше американців, аніж Аль-Каїда, і з ними поводитимуться так само. Ми їх відстежуватимемо, ми побудуємо з ними зв'язки, а потім ми вистежимо їх і вб'ємо", – написав він.