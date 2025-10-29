В американському штаті Міссісіпі 28 жовтня після ДТП з вантажівки втекли піддослідні мавпи. Правоохоронці сказали, що тварини заражені гепатитом С, герпесом та COVID. Усіх, крім однієї, знищили.

Про це повідомив у Facebook Департамент шерифа округу Джеспер.

Удень вантажівка, що перевозила мавп з Університету Тулейн з Нового Орлеану (штат Луїзіана), перекинулася приблизно в 188 км на північ від Гейдельберга. Кілька мавп втекли. Відділок інформував, що тварини становлять потенційну загрозу для здоров'я і є агресивними до людей. Це були макаки-резуси завважки приблизно 18 кг.

Для роботи з ними необхідні засоби індивідуального захисту, адже університетські мавпи є носіями гепатиту С, герпесу та COVID.

Пізніше управління шерифа заявило, що всі мавпи, що втекли, крім однієї, були знищені. Правоохоронці зв'язалися з компанією, що займається утилізацією тварин. Університет Тулейн 29 жовтня направить команду, щоб та забрала мавп, які все ще перебувають у клітках.

Спростування від університету

Мавпи є популярними тваринами для досліджень, оскільки генетично подібні до людей, що дає змогу тестувати на них різні методи лікування та захворювання.

Всупереч заявам шерифа Майк Стрекер, помічник віцепрезидента з питань новин та зв'язків зі ЗМІ в Університеті Тулейн, запевнив у коментарі Mississippi Free Press, що мавпи не були інфіковані жодними захворюваннями.

"Ми надаємо тварин для досліджень іншим. Новини про те, що вони були інфіковані COVID, герпесом тощо, були помилковими", — сказав Стрекер.