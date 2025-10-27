Губернатор Каліфорнії від Демократичної партії Гевін Ньюсом розгляне питання про те, чи балотуватися на виборах президента США у 2028 році, після проміжних виборів у 2026-му.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

58-річний політик уже не зможе балотуватися на очільника штату Каліфорнія, бо його граничний термін повноважень спливає в січні 2027 року. Він попередив, що будь-яке рішення про свою подальшу кар'єру в політиці США ухвалить не раніше як за кілька років.

Журналісти запитали Ньюсома, чи буде він "серйозно замислюватися" про балотування в президенти після проміжних виборів.

"Так, інакше я б збрехав. Я б просто збрехав. А я не можу цього зробити. Це вирішить доля", — відповів губернатор.

Проміжні вибори у Сполучених Штатах відбудуться в листопаді наступного року: повністю обиратимуть склад Нижньої палати парламенту США (Палату представників), а верхня (Сенат) переоберуть на третину — 33 місця.

Ньюсом залишається близьким з експрезидентом Штатів Джо Байденом і підтримував його навіть після невдалих дебатів з Дональдом Трампом у липні 2024-го. Ньюсом не вважав, що Байдену потрібно зняти свою кандидатуру. Політик також дружить з колишнім президентом Бараком Обамою.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс в інтерв'ю BBC заявила, що "можливо" знову побореться за Білий дім у 2028 році. Вона також розкритикувала Дональда Трампа, назвавши його "тираном", та відкинула низькі результати поточних опитувань.