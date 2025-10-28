29 жовтня в окремих регіонах України вимикатимуть світло — Укренерго

У середу, 29 жовтня, в окремих областях України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії для побутових споживачів, а також для промисловості.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
У компанії кажуть, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів: з 8:00 ранку до 22:00 вечора – обсягом від 0,5 до 1,5 черги
- графіки обмеження потужностей для промислових споживачів діятимуть з 7:00 ранку до 22:00 вечора.
В Укренерго зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись та закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.