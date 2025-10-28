Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді необхідно запустити програму контрольованого експорту вітчизняної зброї, а кінця року Україна має "вийти на показник понад 50%" використання української зброї в обороні країни.

Про це глава держави повідомив за підсумками наради з членами уряду 28 жовтня.

За його словами, міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця 2025 року забезпечити повне виконання завдань з виробництва й постачання дронів — FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.

"Детально обговорили наявну проблематику у сфері охорони здоровʼя, зокрема ситуацію з цінами на ліки та доступністю ліків. Міністр охорони здоровʼя повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими", — сказав Зеленський.

Окремо під час наради обговорили питання гуманітарної політики. За словами Зеленського, уряд має працювати над залучення ресурсів та коштів у сферу культури в час війни.

"Є країни, які готові допомогти. МЗС та Офіс підтримають у міжнародній комунікації. Окремо й дуже детально працюємо щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати і вчителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти", — написав глава держави.

Також Зеленський доручив міністру фінансів опрацювати суспільні потреби, на які слід спрямувати кошти від заморожених російських активів.

"У сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах", — сказав глава держави.

Також Зеленський заслухав доповідь першого віцепремʼєр-міністра про заходи з цифровізації, зокрема щодо запуску нових послуг у "Дії", впровадження електронного нотаріату та розвитку нового напряму — електронного судочинства.

"Всі державні послуги в Україні мають надаватися прозоро, максимально швидко й так, щоб підтримати українців та українські компанії", — йдеться у повідомленні.